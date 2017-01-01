«Молот-Прикамье» вышел в плей-офф Кубка Петрова Накануне, 19 февраля, пермяки переиграли казанский «Барс».

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Матч проходил на выезде и завершился со счетом 1:2. Шанс на попадание в плей-офф у пермяков появился после того, как в Тюмени как «Рубин» выиграл у «Сарыарки» в овертайме. Пермякам нужно было во что бы то ни стало выиграть в основное время, что и было сделано.

Соперником «Молота-Прикамье» в 1/8 финала Кубка Петрова станет победитель регулярного чемпионата ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.