Французский телеканал снимает фильм о Перми

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19 и 20 февраля известный французский телеканал Arte снимает фильм о Перми для ежедневной программы Invitation au voyage («Приглашение в путешествие»).

Формат программы предполагает рассказ о месте — стране, регионе, городе — и о судьбе человека искусства, с которым это место исторически связано, объясняют в пресс-службе ПГНИУ.



Журналист телеканала Arte Лиза Алисова и оператор Оливье Бартелеми планируют снять фильм с рабочим названием — «Урал доктора Живаго». Лицом Перми французские журналисты выбрали Бориса Пастернака, который и станет центральным героем телесюжета.

Сообщается, что съёмочная группа посетит музей «Дом Пастернака» в поселке Всеволодо-Вильва, где Борис Пастернак прожил семь месяцев 1916 года. Далее журналисты доберутся до местечка Ивака (прообраз Варыкино из романа «Доктора Живаго») и проедут на поезде участок горнозаводской дороги.

«Каждое из этих мест телезрителю представит эксперт. Пастернак и его герой Юрий Живаго служат скорее поводом для рассказа о городе, географическом месте в их культурно-историческом контексте», — пояснил доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Владимир Абашев.

В самой Перми съёмки пройдут в нескольких местах, непосредственно связанных с романом: городской библиотеке, доме с фигурами и Спасо-Преображенском соборе.