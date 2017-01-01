Пермяков просят помочь двухлетнему мальчику Для обследования и операции на сердце ребёнку нужно 2,5 млн рублей

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Фото: Дедморозим

Кирилл Садкин — двухлетний мальчик, которому пермяки подарили шанс на жизнь. В апреле прошлого года неравнодушные люди собрали 3 млн руб., чтобы немецкие кардиохирурги сделали Кириллу операцию на сердце. Первая операция прошла успешно. Вторую — заключительную — врачи предполагали провести через полтора-два года, когда Кирилл окрепнет. Но этой зимой малыш заболел, и его состояние резко ухудшилось. Немецкие хирурги приглашают Кирилла на срочное обследование и вторую операцию. Стоимость всех необходимых процедур — 2,5 млн руб., которых у мамы Кирилла нет. Найти эти деньги можно только с помощью неравнодушных пермяков, которые всем сердцем поддерживали Кирилла в прошлый раз и на которых мама мальчика надеется сейчас.

Кирилл родился со сложным пороком сердца. Первую операцию ему сделали на 10-ый день жизни, а затем провели ещё две. Но это было поддерживающим лечением — исправить порок сердца кардинально российские врачи не могут и предлагают поддерживающую терапию. Провести решающие для сердца Кирилла операции согласились врачи немецкой клинике в Дуйсбурге. Во время первой операции хирурги разделили круги кровообращения в сердце Кирилла, чтобы кровь насыщалась кислородом, и у мальчика были силы расти. По мнению врачей, без такого вмешательства Кирилл не прожил бы и полугода. Успех первой операции был налицо: Кирилл начал прибывать в весе и стал чувствовать себя гораздо лучше. Но после перенесённой тяжёлой простуды этой зимой к Кириллу вернулись все симптомы: упал уровень кислорода в крови, появилась отдышка, кожа приобрела синий оттенок. А ещё Кирилл почти перестал говорить и играть — любая забава отнимает у него силы, которых у малыша почти нет.

«У Кирилла тяжёлая, врождённая патология сердца, которую очень сложно (близко к невозможно) анатомически коррегировать, несмотря на это, одна операция проведена. Вмешательство определённо повысило его жизненный уровень, — считает в официальном заключении руководитель отделения катетеризации сердца Herzzentrum Duisburg Глеб Тарусинов. —Вторая операция была запланирована, когда вес ребенка будет примерно 12 кг, так должно было быть примерно после года от первой операции, но так как в межэтапный период часто случаются скопления жидкости в плевральной области (груди, легких), чтобы этот процесс контролировать, препятствовать, улучить качество жизни мальчика, необходимо безотлагательное обследование в ближайшем будущем, с дальнейшей катетеризацией сердца».

Чтобы оформить визы, улететь с сыном в Германию и оплатить обследование и операцию в клинике Дуйсбурга, маме Кирилла нужно найти 2,5 млн руб. Чтобы помочь Кириллу, фонд «Дедморозим» просит перечислить посильную сумму любым удобным способом:

— отправьте SMS на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек);

— выберите в меню банкомата «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»;

— вспользуйтесь «Сбербанк ОнЛ@йн»: «Переводы и платежи» — «Благотворительность и социальная помощь» — «Благотворительные фонды» — «Дедморозим» (доступно только через web-версию и на смартфонах Android);

— или переведите средства на сайте фонда: http://dedmorozim.ru/oplatit-chudo/.

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