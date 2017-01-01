В пермском аэропорту сменилось руководство Эдуард Кошенсков покинул должность генерального директора АО «Международный аэропорт «Пермь»

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, господин Кошенсков принял решение покинуть компанию по собственному желанию.

С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Пермь» стала Светлана Архипова, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора по производству.

Напомним, Эдуард Кошенсков возглавлял АО «Международный аэропорт «Пермь» с сентября 2012 года. Ранее он работал начальником управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу.