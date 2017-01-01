Занятия в пермских школах возобновят с понедельника

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Фото: riavrn.ru

Карантин не стали продлевать, так как с начала недели в городе отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, образовательный процесс в школах и СУЗах Перми возобновится с 19 февраля. При этом руководители общеобразовательных и дошкольных организаций могут вводить карантин в классах или группах, если из-за гриппа и ОРВИ их не посещают более 20% детей.