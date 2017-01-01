В Перми выселяют автомобильный музей «Ретро-Гараж»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Вконтакте

Пермский музей автомобильной истории «Ретро-гараж» вынуждено ищет новые помещения для размещения экспонатов. Причиной переезда стала смена собственников здания на ул. Спешилова, 107, заявили в официальной группе музея в «ВКонтакте».

«Новые собственники помещения на Спешилова, 107 заявили, что никакого музея здесь не будет и дали неделю на освобождение помещений», — пишут представители музея.

Напомним, музей «Ретро-гараж» был открыт в 2015 году. В коллекции музея находятся 30 единиц легковых машин и более 20 единиц мото-техники.

В январе этого года здание музея на ул. Спешилова,107 было продано на торгах. Теперь руководство музея намерено найти новое постоянное помещение для «Ретро-гаража» в центре Перми площадью 1-1,5 тыс. кв. м. В перспективе музейщики планируют организовывать тематические выставки, создать реставрационную мастерскую и детский автогородок.

Информацию о новых собственниках руководство музея не раскрывает.

«На следующей неделе планируем устроить пресс-конференцию в музее. Пока режим тишины, на все вопросы ответим позже», — прокомментировала замдиректора «Ретро-гаража» Анна Черепанова.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться