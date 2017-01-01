Максим Решетников предложил наблюдать за трудными подростками до 25 лет

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Глава Пермского края собирается обсудить с Министерством здравоохранения РФ вопросы раскрытия информации о состоянии психического здоровья трудных подростков.

Максим Решетников сообщил в интервью ТАСС, что подростки, которые имеют определённые психологические расстройства и с которыми не могут справиться родители, зачастую потом начинают принимать наркотики.

«Родители знают, что у их детей есть такие расстройства, и что ситуация дошла до критической отметки. Но об этом не знают комиссии по делам несовершеннолетних и школы. Всё это медицинская тайна. Но предельно защитив права одного ребенка, мы поставили под угрозу интересы других детей. Поэтому нам нужно раскрыть информацию, снять гриф медицинской тайны, даже не столько с диагнозов, сколько с того, насколько ребёнок входит в опасную зону. Нужно создать технологию работы, обучения этих детей, потому что учить их можно только под медицинским наблюдением. Мы доведём их до возраста 24-25 лет. В подростковом возрасте идёт гормональная перестройка организма. А если есть изначальные психологические отклонения, на это ещё накладывается приём наркотиков, доступность информации, то это создаёт гремучую смесь, когда никто вокруг не в безопасности», — пояснил губернатор.

По его словам, понимание с Министерством образования есть, сейчас создана комиссия. С Министерством здравоохранения РФ диалог ещё предстоит. Максим Решетников также отметил, что все предложения по этому вопросу правительство Пермского края оперативно направило в правительство РФ. По словам губернатора, их предложения уже поддержали порядка 60 регионов.

Напомним, 15 января в 10:20 утра на детей школы №127 произошло нападение. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые ударили ножом друг друга. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. Выяснилось, что один из подозреваемых несколько лет состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.