PAN City Group приглашает на День открытой стройки ЖК «Салют»

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Фото: PAN City Group

Компания PAN City Group приглашает всех желающих на Первый День открытой стройки ЖК «Салют», который состоится 17 февраля 2018 года по адресу: пос. Кондратово, ул. Камская, 2/2.

У гостей мероприятия будет уникальная возможность посетить один типовой этаж жилого комплекса, который впервые распахнт свои двери будущим покупателям с 12.00 до 14.00 часов.

На Дне открытой стройки посетители смогут оценить темпы строительства ЖК «Салют», представить вид из окна своего будущего жилья, посмотреть реальные планировки квартир, распланировать функционал каждой комнаты.

Во время мероприятия специалисты компании-застройщика расскажут, как купить квартиру со скидкой, получить ипотеку под 6%, воспользоваться рассрочкой от PAN City Group, рассчитаться за жильё сертификатом, быстро продать старую квартиру и купить новую.

На строительной площадке клиенты смогут пообщаться с брокерами компании PAN City Group по всем вопросам приобретения квартиры в ЖК «Салют» и задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым при строительстве материалам.

В День открытой стройки на квартиры в ЖК «Салют» действует сразу несколько программ рассрочки* платежа с первоначальным взносом от 20% на срок до 24 месяцев. Покупателям квартир в ЖК «Салют» PAN City Group предлагает услугу по реализации имеющегося на вторичном рынке жилья на льготных условиях.

Мероприятие пройдёт 7 февраля с 12.00 до 14.00 в ЖК «Салют» по адресу: пос. Кондратово, ул. Камская, 2/2.

Узнать подробности об акции можно в офисе продаж PAN City Group по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел.: (342) 257-17-17.

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

Фото: PAN City Group

Проектная декларация размещена на сайте Застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru

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