PAN City Group приглашает на День открытой стройки ЖК «Салют»
Компания PAN City Group приглашает всех желающих на Первый День открытой стройки ЖК «Салют», который состоится 17 февраля 2018 года по адресу: пос. Кондратово, ул. Камская, 2/2.
У гостей мероприятия будет уникальная возможность посетить один типовой этаж жилого комплекса, который впервые распахнт свои двери будущим покупателям с 12.00 до 14.00 часов.
На Дне открытой стройки посетители смогут оценить темпы строительства ЖК «Салют», представить вид из окна своего будущего жилья, посмотреть реальные планировки квартир, распланировать функционал каждой комнаты.
Во время мероприятия специалисты компании-застройщика расскажут, как купить квартиру со скидкой, получить ипотеку под 6%, воспользоваться рассрочкой от PAN City Group, рассчитаться за жильё сертификатом, быстро продать старую квартиру и купить новую.
На строительной площадке клиенты смогут пообщаться с брокерами компании PAN City Group по всем вопросам приобретения квартиры в ЖК «Салют» и задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым при строительстве материалам.
В День открытой стройки на квартиры в ЖК «Салют» действует сразу несколько программ рассрочки* платежа с первоначальным взносом от 20% на срок до 24 месяцев. Покупателям квартир в ЖК «Салют» PAN City Group предлагает услугу по реализации имеющегося на вторичном рынке жилья на льготных условиях.
Мероприятие пройдёт 7 февраля с 12.00 до 14.00 в ЖК «Салют» по адресу: пос. Кондратово, ул. Камская, 2/2.
Узнать подробности об акции можно в офисе продаж PAN City Group по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел.: (342) 257-17-17.
*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».
Проектная декларация размещена на сайте Застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru
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