В Березниках начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 13 февраля, в рамках рабочей поездки в Березники губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства жилого комплекса «Любимов», предназначенного для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии.

На сегодня там возведено 10 домов первой очереди для 1650 семей, работает вновь построенная водонапорная станция, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), детского сада и второй очереди домов, вновь начинаются конкурсные процедуры по строительству школы.

Предполагается, что ФОК будет включать в себя два спортивных зала: универсальный спортивный зал, предназначенный для проведения спортивных игр (баскетбол, мини-футбол, гандбол), малый универсальный спортивный зал для занятий с использованием тренажёров и снарядов. В нем смогут заниматься более 60 человек в смену, а трибуны уместят порядка 80 болельщиков. В настоящее время на строительном объекте ведутся работы по прокладке наружных сетей, забиты пробные сваи, ведутся их испытания.

В администрации губернатора Пермского края отмечают, что в строительстве жилого конкурса есть задержки.

«Прошлый конкурс на определение подрядчика на возведение школы не состоялся, но сейчас, благодаря помощи федеральных коллег, мы проиндексировали стоимость строительных работ, и конкурс будут объявлен вновь. Кроме того, подрядчиком двух домов здесь выступала «Камская долина». Ситуация сложилась непростая, но не критичная. В декабре АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), которая выступает заказчиком строительства ЖК, направила застройщику уведомление о расторжении договора», — прокомментировал отставание от графика Максим Решетников.

По словам главы региона, 19 февраля договор будет расторгнут, и КРПК поставит на объекты новых подрядчиков. Предполагается, что дома будут сданы в третьем квартале 2018 года.

Напомним, в 2017 году правительство РФ направило 2 млрд руб. на переселение березниковцев из зоны техногенной аварии. В прошлом году план по строительству ЖК «Любимов» был выполнен полностью. В три дома первой очереди уже заехали березниковцы. Из зоны техногенной аварии переселено порядка 1,8 тыс. человек, это 1,6 тыс. семей. В октябре 2017 года подрядчики начали возведение второй очереди ЖК «Любимов», на месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Согласно проекту, до 2020 года предполагается строительство еще 20 домов для 580 семей, почти 1,4 тыс. человек.