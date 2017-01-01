В Пермском зоопарке умерла старейшая белая медведица России

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Фото: Вконтакте

Амдерма родилась в дикой природе в 1980 году и попала в пермский зоопарк в 1997 году.

Медведицу и двух медвежат поймали в 1989 году полярники поселка Амдерма, когда они начали ходить к складам с продуктами и даже влезли в дом. Сначала всех медведей отправили зоопарк Санкт-Петербурга. Медвежата остались в местном зоопарке, а медведицу несколько раз перевозили из зоопарка в зоопарк, пока та не смогла прижиться в Перми.

Амдерма умерла 7 февраля. Как сообщается на странице зоопарка в соцсетях, она прожила 38 лет и была старейшей белой медведицей России. Её потомство проживает во многих российских зоопарках и за границей.

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