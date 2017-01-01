Генподрядчик сократил отставание по строительству зоопарка в Перми Сегодня отставание от графика составляет 87 дней

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ООО «РЖД-Строй» сократило отставание от утверждённого графика строительства зоопарка, сообщает пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Пермского края. Сегодня оно составляет 87 дней.

Напомним, 20 декабря губернатор Прикамья Максим Решетников, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Тони и представители регионального минстроя в очередной раз проинспектировали ход строительства объекта. Тогда сокращение сроков сдвинулось со 150 до 100 дней.

Было отмечено, что генеральный подрядчик мобилизировал работу на объекте, усилил контроль строительства и организации работы. В январе срок отставания от графика был сокращен до 96 дней.

Сейчас на площадке работают 314 человек, 25 представителей инженерно-технического персонала и 39 единиц техники. Строительно-монтажные работы производятся на всех объектах первого этапа строительства: устанавливаются наружные инженерные сети, подпорные стенки, наружное освещение.