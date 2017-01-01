Экс-директор ООО «Лестрейд» обвиняется в неуплате налогов в размере более 148 млн рублей

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Бывший учредитель и руководитель крупного лесоперерабатывающего предприятия ООО «Лестрейд» обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 109 млн. руб. в 2011-2013 годах, и ещё более 33 млн. руб. — в 2014 году.

Экс-директор включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии товарно-денежных отношений с «фирмами-однодневками», что дало основание для уменьшения размеров соответствующих налогов. При этом обязательства по договорам уже были исполнены другими компаниями, осуществлявшими реальную хозяйственную деятельность, объясняют в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Лестрейд» будет направлено прокуратурой региона для рассмотрения в Индустриальный районный суд Перми.

Добавим также, что налоговая инспекция заявила гражданский иск на сумму более 148,9 млн. рублей.



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