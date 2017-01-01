Образовательные учреждения Перми закрываются на карантин

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Фото: Константин Долгановский

Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 9 по 17 февраля включительно. Соответствующее предписание выдал главный санитарный врач по Пермскому краю, сообщают в мэрии краевой столицы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 29 января по 4 февраля эпидемический порог среди населения превышен на 33,7%, в том числе среди школьников на 36%. По данным за 5-7 февраля, тенденция к росту заболеваемости продолжается, а ежедневный пороговый уровень превышен в 2,3 раза. Для предотвращения дальнейшего массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ в городских образовательных учреждениях установлен карантин.

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