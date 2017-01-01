Снята председатель Краснокамской гордумы Галина Ушакова

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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 8 февраля,на заседании Краснокамской городской думы депутаты проголосовали за отставку спикера Галины Ушаковой. При тайном голосовании «против» её руководства высказались 11 парламентариев.

Исполнять обязанности председателя будет заместитель Галины Ушаковой, депутат гордумы Краснокамска Ольга Бутылева.

Отметим, в декабре в городской думе Краснокамска депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Галины Коротких и Константина Самойлова. Внеочередное заседание было созвано по инициативе председателя городской думы Галины Ушаковой. Причиной для лишения полномочий стала неверно заполненная декларация о доходах и имуществе своих супругов за 2015 год — ранее требование прокуратуры поддержали в городском суде Краснокамска и Пермском краевом суде. Однако, по мнению народных избранников, инициатива лишить их коллег мандатов связана с поддержкой депутатами объединения Краснокамска и Краснокамского района в городской округ. Тогда большинство проголосовали против лишения Галины Коротких и Константина Самойлова мандатов. В январе вопрос снова вынесли на голосование, но депутаты вновь встали на сторону коллег.









«Новый компаньон»