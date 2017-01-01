В Перми нашли улицу с самыми дешёвыми квартирами

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Вид на Орджоникидзевский район Перми с левого берега Камы

Фото: Сергей Копышко

newsko.ru

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили ТОП-7 улиц с самыми дешёвыми квартирами для каждого из районов Перми.

Так, самая низкая стоимость квартир в городе — 29,1 тыс. руб. за «квадрат» — в домах старого фонда на ул. Водозаборная в микрорайоне Чусовской водозабор Орджоникидзевского района. На втором месте — ул. Камышенская в Кировском районе Перми с жильём старого фонда. Цена за один квадратный метр здесь — 37,1 тыс. руб. Третью строчку рейтинга занимает ул. Гашкова в Мотовилихе (43,1 тыс. руб. за 1 кв. м), где, кроме квартир в старых домах, есть большой выбор жилья в новых домах эконом-класса.

Отметим, что самая дешёвая многоэтажка Перми оказалась на Водозаборе. Это панельная пятиэтажка 1982 года постройки на Павловском 1-ом проезде, 4. Сейчас в этом доме на продажу выставлены четыре квартиры по цене от 999 тыс. руб. за двухкомнатную до 1,4 млн руб. за «трёшку».

«За звание самых дешёвых квадратных метров в Перми соперничают квартиры в старом фонде со строящимися домами эконом-класса на окраинах. Как правило, покупатель склоняется в пользу вторых, но на высокой стадии готовности, поэтому владельцам квартир старого фонда в будущем придется ещё больше двигаться в цене», — добавляет руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.

В рейтинг самых дешёвых также вошли улица Анвара Гатауллина в Свердловском районе (43,8 тыс. руб.), ул. Красноводская в Дзержинском (47,9 тыс. руб.), ул. Глинки в Индустриальном (48,2 тыс. руб.) и ул. Куйбышева в микрорайоне Громовский Ленинского района Перми (53,8 тыс. руб.).

Напомним, в конце 2017 года аналитики N1.RU называли самые дорогие улицы краевой столицы. Лидером рейтинга стала ул. Советская, где средняя стоимость «квадрата» по году в среднем составила 75,1 тыс. руб.

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