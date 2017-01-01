Пострадавшего в школе №127 ребенка выписали из московской больницы

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Фото: Константин Долгановский

Четвероклассника пермской школы №127, получившего тяжёлую травму глаза, выписали в удовлетворительном состоянии из московского научно-исследовательского института (НИИ) глазных болезней им. Гельмгольца. Об этом агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили в пресс-службе НИИ.

Врачам удалось полностью восстановить травмированный глаз и сохранить его анатомическое строение. Кроме того, врачи НИИ смогли предотвратить распространение осложнений на другой глаз. Медики составили дальнейший план лечения ребенка и дали рекомендации пермским коллегам.

В настоящее время все пострадавшие дети выписаны из медицинских учреждений. В больнице остаётся только учительница, защищавшая детей от нападения.

Напомним, нападение на детей школы №127 произошло 15 января в 10.20 утра. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их перевели в СИЗО.