Количество посетителей пермских катков увеличилось втрое

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По данным городской администрации, после старта проекта «Ледовый сезон», в рамках которого по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00 выход на лёд предоставляется бесплатно, количество посетителей катков увеличилось в разы.

Так, только за 2 и 4 февраля муниципальные катки посетили 2179 человек. Среднее число посетителей катков в декабре составило 728 человек в день.

Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, среднее количество посещений, например, катка «Юность» в декабре составляло 271 человек в день, в то время как в минувшее воскресенье в бесплатные часы на лёд вышло 600 человек. Число посетителей остальных катков также увеличилось в среднем от 1,5 до 3 раз.

Напомним, со 2 февраля и до конца сезона бесплатное массовое катание организовано на открытых катках «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26).

Кроме того, в ежедневном режиме работает бесплатный каток на городской эспланаде перед Театром-Театром.

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