Прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников в Частых

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Частинского района Пермского края совместно со специалистом Роспотребнадзора проверили организацию питания детей в столовой МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям законодательства.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Так, для приготовления блюд в школьной столовой использовались запрещённые к реализации молочные продукты на основе растительных жиров. Кроме того, не соблюдались правила обработки отдельных продуктов, мытья посуды и инвентаря, производственные помещения пищеблока не содержались в чистоте.

В результате проверки прокурор вынес территориальному отделу образования и директору школы представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения. Помимо этого, в отношении юридического лица и руководителя МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» возбуждены дела об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), сообщают в прокуратуре Пермского края.