В правительстве Прикамья может появиться президиум

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Губернатор Прикамья Максим Решетников внёс в Заксобрание региона законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Законопроект предусматривает возможность создания президиума краевого правительства «для рассмотрения отдельных вопросов», находящихся в компетенции кабмина. Предполагается, что создание президиума позволит оперативнее принимать управленческие решения.

Определять состав нового коллегиального органа будет глава региона. Эксперты издания предполагают, что в состав нового органа власти могут войти вице-премьеры краевого правительства, руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и представители силовых структур.

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