В ПАО «Трест №14» назначен новый генеральный директор
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Как стало известно «Новому компаньону», с 1 февраля генеральным директором ПАО «Трест №14» является Алексей Белобородов, назначенный решением Совета директоров компании.
Ранее Алексей Белобородов занимал должность первого заместителя генерального директора. Владимир Мачехин, руководивший ПАО «Трест №14» с 2004 года, избран председателем Совета директоров компании.
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