Строительство обхода Чусового идёт с опережением графика

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Сегодня, 1 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства обхода Чусового — одного из стратегических дорожных объектов Прикамья.

Строительные работы на обходе Чусового идут с опережением графика, сообщают в администрации главы региона. Предполагается, что дорога будет сдана в середине 2019 года (изначальный срок сдачи — конец 2019 года). На сегодняшний день объём выполненных работ составляет почти 50%.

В рамках реализации проекта по строительству автодороги «Обход Чусового» планируется построить два моста и путепровод через железную дорогу. Общая стоимость проекта — 2,2 млрд руб. Финансирование ведётся из федерального и краевого бюджетов. Так, в 2017 году из федерального бюджета на строительство обхода Чусового было направлено 217 млн рублей.

В рамках рабочей поездки губернатор также проверил исполнение своего поручения по установке на территории Пермского края пунктов весогабаритного контроля. Напомним, 2017 году в Прикамье было установлено и введено в эксплуатацию 3 пункта весогабаритного контроля. Один из них — на трассе Пермь-Чусовой. В 2018 году краевые власти предполагают завершить проект по установке 56 многофункциональных комплексов фотовидеофиксации, из них 11 — пункты фотовидеофиксации с автоматическим весогабаритным контролем.