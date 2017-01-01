Мария Норова возглавила городской департамент градостроительства и архитектуры

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Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщает пресс-служба городской администрации. К исполнению своих обязанностей Мария Норова приступит 1 февраля.

Напомним, кандидатуру заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Марии Норовой на пост начальника департамента предложил Дмитрий Самойлов, губернатор Прикамья Максим Решетников согласовал переход замминистра в городской департамент градостроительства и архитектуры.

Мария Викторовна Норова родилась в Перми в 1982 году, в 2003 году с отличием окончила Российский Государственный торгово-экономический университет в Москве. Её стаж государственной службы составляет более 14 лет.
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