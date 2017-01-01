«Амкар» сыграл вничью с белградской «Црвеной Звездой»

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Фото: Александр Никитин

Против своей бывшей команды весь матч на поле провел бывший амкаровец Бранко Йовичич.

Товарищеский матч между пермским «Амкаром» и самым титулованным футбольным клубом Сербии «Црвеной Звездой» состоялся в турецком Белеке, где «красно-чёрные» проводят предсезонные сборы. Игра закончилась со счетом 1:1, оба мяча были забиты в первом тайме. На гол Милана Родича ответил находящийся в «Амкаре» на просмотре украинский футболист Филипп Будковский. По данным СМИ, этот игрок продолжит карьеру в пермском клубе. Подробности трансфера не раскрываются.

Отметим, что участие в матче принял полузащитник Бранко Йовичич. С 2014 по 2017 год сербский футболист играл в составе пермского «Амкара». «Я рад был встретиться со своими бывшими партнерами по команде. Несмотря на то, что я покинул «Амкар», со многими из них я продолжаю общаться и дружить», — рассказал Йовичич «Новому компаньону».

Напомним, футбольный клуб «Црвена Звезда» из Белграда, кроме прочего, является единственным сербским клубом, выигрывавшим Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

«Новый компаньон»

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