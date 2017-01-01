Новый корпус пермской школы №59 откроется 1 сентября

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До 2022 года в Пермском крае планируется построить 27 школ на 15 тыс мест. Из них уже в этом году завершится строительство новых корпусов школы №59 в Дзержинском районе и школы №42 в Свердловском районе города. Таким образом, две тысячи пермских школьников получат возможность учиться в новых зданиях.

Ход строительства корпуса школы № 59 проинспектировал глава города Дмитрий Самойлов и депутаты гордумы. Здесь уже возведен железобетонный каркас здания и завершен монтаж кровли. Сейчас на объекте начат монтаж системы вентиляции, отопления, электрических сетей. Строительство ведется по графику. Новый корпус откроет свои двери для учащихся 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Перми отметил, что хороший темп строительства новых образовательных учреждений планируется выдерживать и в дальнейшем.

— Ежегодно мы планируем открывать одну-две школы. Эти планы поддержаны губернатором региона, который принял решение о софинансировании из краевого бюджета пяти новых школ, которые планируется возвести в ближайшую пятилетку, — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Как пояснила директор школы Сильванера Антонова, после открытия нового корпуса у школы появится уникальная концепция и название «ЭнергиУМ». Учреждение совместно с партнерами будет выстраивать образовательную программу с упором на практико-ориентированную, прикладную деятельность в предметных областях энергетической направленности. В старом здании школы будут обучаться ребята с 1 по 4 класс, в новом — с 5 по 11 класс.

Напомним, в прошлом году после большого капитального ремонта открылись два учреждения — школа №112 в Мотовилихинском районе, которая теперь носит название «Город дорог» и выстраивает сотрудничество с предприятиями транспортной отрасли, а также школа №14 (ранее школа №73) в Кировском районе, которая нацелена на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим также, уже разработана проектно-сметная документация для строительства нового корпуса школы №93, в этом году документация будет разрабатываться для строительства нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. В этом же году начнется капитальный ремонт здания школы в Мотовилихинском районе по адресу: улица Ивана Франко, 43.

К новому учебному году планируется ввести в эксплуатацию спортивную площадку в школе №135, завершить строительство площадки в школе №41. В 2019 году запланировано строительство спортплощадок в школах №115 и 82. В школе №25 спортивная площадка должна появиться к 2020 году.