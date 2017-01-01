ВГТРК-Пермь возглавит Игорь Южанинов
Валерий Сергеев, занимавший должность директора пермского филиала компании, покидает пост
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По информации «Нового Компаньона», должность руководителя ВГТРК-Пермь вместо Валерия Сергеева займет Игорь Южанинов.
Отметим, что Валерий Сергеев с 1999 года возглавлял телерадиокомпанию «Т7», которая в 2006 году была реорганизована в ГТРК «Пермь». До этого работал вице-губернатором региона.
Добавим также, в настоящее время Игорь Южанинов занимает должность начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.
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