Мошенники создали фейковый сайт Театра-Театра

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Скриншот сайта от 29 января

28 января в сети появился ресурс, выдающий себя за официальный сайт пермского Театра-Театра. Мошенники предлагали приобрести билеты на несуществующие показы. При этом цены были значительно выше реальных.

Как стало известно из сообщения одного из пострадавших, 28 января поддельный сайт был первым в выдаче Яндекса по поисковому запросу «Пермский академический Театр-Театр». Чтобы оказаться в топе, мошенники запустили контекстную рекламу в Яндекс.Директ. Но уже 29 января поддельный сайт пропал из топа. Системный администратор Театра-Театра Антон Юдин объяснил это тем, что или Яндекс оперативно отреагировал на жалобу пермского театра, или у рекламодателя закончился бюджет. «Когда бюджет будет пополнен, показы объявления могут восстановить, а это значит, что будут новые жертвы мошенников», — добавил Юдин.

Сегодня, 30 января, фейковый сайт переориентировался — теперь он продает билеты на спектакли Краснодарского академического театра драмы имени Горького.

Скриншот сайта от 30 января

Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра:

— Многочисленные тревожные звонки и письма говорят нам о том, что люди все чаще и чаще становятся жертвами мошенников. Я и сам несколько раз сталкивался с SMS-мошенничеством и слышал о борьбе Большого театра с фейковыми сайтами спекулянтов. Нам жаль, что подобное случилось и с нашими зрителями, ведь каждый день мы работаем, чтобы вам было с нами хорошо, а не наоборот. Кстати, зрителям, купившим билеты на поддельном сайте, театр подарит пригласительные на спектакли, которые они хотели посетить. Сегодня мы отправили электронное обращение на сайт Главного управления МВД по Пермскому краю и связались с сотрудниками отдела «К». Надеемся, что мошенники понесут наказание.

Пресс-служба Театра-Театра напоминает, что билеты на их спектакли продаются на сайте www.teatr-teatr.com, на сайтах билетных агентств www.perm.kassy.ru и www.perm.kassir.ru, а также у распространителей, имена которых указаны на сайте театра в разделе «Купить билет». Приобретая билеты на сторонних сайтах и через социальные сети у мошенников или перекупщиков, зрители рискуют переплатить или даже не попасть в зал.

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