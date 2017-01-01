В феврале световую инсталляцию на набережной Камы посвятят пермскому балету

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Фото: Василий Бердников

В рамках видео-экспозиции #ЦветСвет жителям города покажут фрагменты известных балетных постановок.

Обновлённую светомузыкальную инсталляцию #ЦветСвет можно увидеть со 2 по 25 февраля. Вечерние представления стартуют с пятницы по воскресенье в 19:00, 20:00 и 21:00. Организаторы предупреждают о том, что обозначенные часы могут быть скорректированы с учётом светового дня, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, темой первой инсталляции, которая открылась на набережной 28 января, были сказы Бажова. Её посмотрели более 100 тыс. человек. Видео-экспозиции будет работать до апреля. Тему инсталляции собираются менять каждый месяц.