Юрист из Перми требует запретить сотрудникам ГИБДД работать из засады Константин Рудаков считает, что разрешение останавливать где угодно может привести к злоупотреблениям со стороны инспекторов

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщают «Ведомости», пермский юрист Константин Рудаков обжалует в Верховном суде пункт нового регламента ГИБДД, в котором разрешается останавливать автомобили для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД.

По мнению Константина Рудакова, такое нововведение нарушает конституционный принцип недопустимости произвольного ограничения гражданских прав и свобод. Также возможность останавливать автомобили вне стационарных постов может привести к росту коррупционной составляющей в действиях должностных лиц и к злоупотреблениям со стороны инспекторов.

Административная коллегия Верховного суда рассмотрит иск Константина Рудакова 12 февраля.

Напомним, запрет на работу в засадах действовал в России восемь лет, пока в ноябре 2017 года в силу не вступил новый регламент ГИБДД. В документе говорится, что «патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети». Однако автомобиль ДПС должен быть «чётко и отчётливо виден участникам дорожного движения».

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