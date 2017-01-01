Архитектор Эмилиано Шакка: «У ЖК «Салют» есть душа»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В сентябре 2017 году компания PAN City Group анонсировала старт продаж и представила рынку недвижимости новый жилой комплекс «Салют», расположенный в центре Кондратово по адресу: ул. Камская, 2/2. В январе 2018 года уже завершается возведение каркаса.

ЖК «Салют» — современный жилой дом с уникальными авторскими фасадами, разработанными проектной мастерской «ЛАД» с участием итальянского архитектора Эмилиано Шакка (Emiliano Sciacca).

Архитектор Эмилиано Шакка в России бывает часто. Архитектурное бюро R+S Workshop, которое он представляет, работает над многими проектами в нашей стране. В 2004 году он начал сотрудничество с инженером Джузеппе Рустиньоли, работая вместе над проектированием курорта Casta Diva Resort на озере Комо, над их первым гостиничным комплексом в России.

«Наша компания названа так неслучайно — R+S Workshop. Вся её сила заключена в этом плюсе между первыми буквами наших фамилий. Конечно, мы много спорим, порой каждый день, однако в спорах рождается истина и самое главное для клиента — единое, полноценное решение. Только соединяя разные точки зрения, мы можем делать то, что у нас хорошо получается», — говорит архитектор.

Стратегическая идея и цель команды R+S Workshop — это достижение максимально высоких результатов с вовлечением клиента в совместную работу.

Разрабатывая многочисленные проекты и реализуя их, студия завоевала прочную репутацию профессионала в своём деле: отель Domina Novosibirsk в г. Новосибирске, отель Holiday Inn в Челябинске, Аквапарк и бизнес-центр в Тюмени, Indigo Hotel в Израиле, проектирование курорта Plaza Spa Hotel в Кисловодске. Одним из значимых проектов компании является роскошный пятизвездочный отель Casta Diva Resort на озере Комо на севере Италии, рядом со швейцарской границей. Чрезвычайно глубокое и сказочно прекрасное озеро и его территорию любят исконные итальянцы и многочисленные гости страны. Пейзажи Альпийских гор служат источником вдохновения для писателей, художников и работников киноиндустрии: второй эпизод «Звездные Войны», «Двенадцать друзей Оушена» и даже серия бондианы «Казино Рояль» обязаны своим красотам итальянского озера Комо.

В каждом своем проекте студия большое внимание уделяет поддержке и охране окружающей среды, обращается к технологиям энергосбережения. Всё это отражает настрой студии, готовой предложить высокотехнологичные архитектурные решения на пути к созданию комфортабельного стиля жизни.

Эмилиано много путешествует, изучает местную культуру и ноу-хау в проектировании зданий. Он убежден, что архитектура должна быть «устойчивой», которая балансирует между экологичностью постройки и качеством жизни внутри здания.

Эмилиано Шакка, архитектор:

— Если вы придете ко мне и попросите сделать вам дом — вы же выскажете все свои требования? Какое вам нужно настроение, опишете ваш стиль жизни, и затем я буду работать в соответствии с вашими требованиями. Создание жилого комплекса и фасадов происходит примерно по такому же принципу. Я больше склонен сравнивать дом с человеческим телом. Когда человек здоров, то его ничего не беспокоит, он живет в удовольствие, и прекрасно себя чувствует. Хороший дом — это здоровый человек. И душа у него, конечно же, есть.

Забронировать квартиру в ЖК «Салют» можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, п. Кондратово, ул. Камская, 2/2 или по тел. (342) 257-17-17.

Ознакомиться с подробностями и проектной документацией можно на сайте salutdom.ru и официальном сайте застройщика ООО «СИТИ Проект» pancityproject.ru.

Реклама