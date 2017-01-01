Прокурором Кудымкара стал Александр Гисс

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Приказом генерального прокурора РФ на должность Кудымкарского городского прокурора Пермского края назначен старший советник юстиции Александр Гисс.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, Александр Гисс начал службу в органах прокуратуры в августе 2002 года. В разное время занимал должности помощника городского прокурора Соликамска, прокурора отдела в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края. С 2004 по 2014 года работал заместителем прокурора Мотовилихинского района. В последнее время возглавлял прокуратуру Кишертского района.