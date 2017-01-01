В Перми начали готовить проект концессионного соглашения по строительству горнолыжного комплекса «Северный склон» собираются построить в Мотовилихе рядом с комплексом трамплинов «Летающий лыжник» и речным училищем

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Площадь земельного участка под реализацию инвестиционного проекта составит 7,2 га. На данный момент его схема утверждена, ведётся формирование и постановка на кадастровый учет. Концессионеру земельный участок будет предоставлен без проведения торгов под реализацию концессионного соглашения. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас власти Перми начали подготовку проекта концессионного соглашения, чтобы объявить соответствующий конкурс.

По словам начальника департамента экономики и промышленной политики Татьяны Михалевой, реализация инвестиционного проекта создаст в центре города качественную спортивную площадку для тренировок и соревнований, сделает горнолыжный спорт и сноуборд доступнее, поможет подготовить высококвалифицированных профессиональных тренеров и инструкторов, а также вырастить профессиональных спортсменов. Со строительством объекта появится возможность проведения региональных чемпионатов по различным видам спорта, а удобная транспортная развязка позволит беспрепятственно добираться до него из любой точки города.

В будущем горнолыжный спуск и спортивный комплекс «Летающий лыжник» может составить спортивный кластер зимних видов спорта, создать единое спортивно-развлекательное пространство. В настоящее время с представителями спортивных федераций Пермского края разрабатываются возможные варианты размещения спортивной базы, которая будет включать центр проката оборудования, медицинские пункты, санузлы, кафе, учебных горнолыжных трасс, слоупстайл (изи-лайн и биг-эйр). Для окупаемости проекта рассматривается возможность размещения дополнительных трасс — сноутьюбинга, бордкросс, даунхил и т.д.

При этом комплекс должны эксплуатировать и в летнее время. Для этого там планируется разместить лыжероллерные, велоспортивные и мотоспортивные трассы, верёвочный парк, скейтбординг, а также обустроить места отдыха и прогулочные зоны.

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