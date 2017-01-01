Гендиректор «Уралкалия» встретился со школьниками Березников

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Встреча в формате диалога генерального директора «Уралкалия» Дмитрия Осипова со старшеклассниками Березников состоялась в городской школе №11. Учеников интересовали кадровая политика предприятия, целевой набор в компанию, наиболее востребованные профессии и безопасность в шахте.

Топ-менеджер отметил, что на данный момент «Уралкалий» может предложить молодёжи конкурентную заработную плату, карьерный рост, обширный социальный пакет, включающий медицинское обслуживание, санаторно-курортное оздоровление, доставку до работы, летний отдых детей сотрудников. Дмитрий Осипов рассказал также о жилищной программе предприятия, предусматривающей погашение процентной ставки по ипотеке для своих сотрудников. В рамках этой программы в настоящее время «Уралкалий» планирует строительство двух многоквартирных домов в Березниках и Соликамске для улучшения жилищных условий работников компании.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Всегда приятно выступать перед аудиторией молодых, любознательных и активных людей, у которых «горят глаза». Многочисленные вопросы старшеклассников на встрече показали интерес к калийному производству и востребованным специальностям. Делая ставку на сегодняшних выпускников школ, мы готовим достойную смену. После окончания высших и средне-профессиональных учебных заведений «Уралкалий» рад принять в свою команду креативных молодых специалистов, нацеленных на профессиональный рост и высокие результаты.