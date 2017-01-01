В Перми откроется выставка детских работ «Рисуем на шарах»

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30 января в пермском Фестивальном доме откроется выставка детских рисунков, участвующих в конкурсе «Рисуем на шарах». Лучшие работы украсят воздушные шары участников «Небесной ярмарки Урала».

С 1 по 21 декабря 2017 года в ГАУДО КЦХО «Росток» проходил прием работ на краевую выставку — конкурс детского художественного творчества «Рисуем на шарах». Дети из Прикамья изобразили, каким они видят счастливое детство и лучшие моменты в кругу семьи, нарисовали значимые места и природные памятники родного края, запечатлели важные и близкие для себя образы, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

С 30 января по 13 февраля работы будут представлены в Фестивальном доме на городской эспланаде. По итогам конкурса лучшие живописные и графические работы будут нанесены на воздушные шары пермских участников Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала», которая пройдет в июне 2018 года.

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