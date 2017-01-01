В Перми две трети покупателей подержанных машин предпочли взять старый автомобиль Сайт объявлений «Avito Авто» проанализировал пермский рынок автомобилей с пробегом

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Фото: Константин Долгановский

В 2017 году пользователи Avito продали через сайт 2,2 млн автомобилей. При этом покупателей из Перми больше всего интересовали машины старше 7 лет со средней стоимостью 283 тыс. руб. — связаться с продавцами таких машин хотели в 62% случаев. Ещё 16% от всех запросов контактов продавцов пришлось на машины 2012-2013 года выпуска со средней стоимостью 659 тыс. руб. В 13% случаев пользователей «Avito Авто» привлекли автомобили 2010-2011 года выпуска за 537 тыс. руб., и в 9% случаев ― машины возрастом до трех лет со средней стоимостью 1,1 млн руб.

В 2017 году средняя стоимость машин в Перми выросла на 7% и составила 508 тыс. руб., что на 12% выше средней цены в Приволжском федеральном округе — 452 тыс. руб. Средняя стоимость «Лады» составила 156 тыс. руб, Chevrolet ― 340 тыс. руб., Ford ― 465 тыс. руб., Hyundai ― 499 тыс. руб., Toyota — 919 тыс. руб.

Среди популярных в Перми автосегментов быстрее всех дешевели авто бизнес-класса. Модели четырёх-пятилетней давности в этом сегменте стоят на 31% дешевле, чем машины возрастом до трёх лет, авто шести-семилетней давности ― на 54%, машины старше семи лет ― на 86%. Медленнее всего дешевеют кроссоверы: цена автомобиля 2012-2013 года выпуска меньше стоимости относительно новой машины на 33%, автомобили 2010-2011 года выпуска ― на 39%, а авто старше семи лет ― на 64%.

В структуре по классам самыми популярными оказались автомобили среднего класса (27% объявлений, 30% запрошенных контактов). Затем идут малые автомобили (27% объявлений, 29% запрошенных контактов) и кроссоверы (21% объявлений, 18% запросов). Замыкают четверку большие семейные авто (6% объявлений, 6% запросов).

Лидером потребительского спроса в Перми в 2017 году оказался «АвтоВАЗ». В III квартале на «Avito Авто» было опубликовано 26% объявлений о продаже машин этой марки. На них пришлось около 32% запросов контактов. Следом по популярности идут Toyota, Chevrolet, Hyundai и Ford.

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