Инвесторов в Пермский край будут привлекать с помощью гостиниц и индустриальных парков

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Максим Колесников

Фото: Константин Долгановский

25 января министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников впервые выступил перед депутатами Заксобрания и рассказал, как министерство будет повышать привлекательность региона для международных инвесторов

«Мы понимаем, что инвестклимат Пермского края невозможно улучшить без наличия определённой инфраструктуры, которая нужна любому бизнесу. Сейчас, к сожалению, большинство инвесторов воспринимает регион как серое пятно на карте. Нам требуется наличие гостиниц международных брендов, готовых площадок под реализацию проектов, связанных с ритейлом, и небольших бизнесов в формате индустриальных парков. В этом году перед нами стоит задача все эти крупные инфраструктурные проекты запустить. Что касается строительства гостиниц, то уже прорабатываются три площадки по развитию данной инфраструктуры», — добавил министр.

Максим Колесников также рассказал, что существенная потребность в торговых площадях в крае, в том числе, связана со статистикой. Например, есть показатель по среднему уровню обеспеченности населения торговыми площадями. В Перми он составляет 168 кв. м на тысячу человек, в Екатеринбурге — 661 кв. м, а в Уфе — 376 кв. м. «Мы понимаем, что рынок здесь ещё очень ёмкий, и есть куда расти», — добавил глава минэкономразвития.

В этом году для привлечения потенциальных инвесторов было создано «Агентство инвестиционного развития». По словам Максима Колесникова, учреждение будет работать по двум основным направлениям: стимулирование внутренних и привлечение внешних инвесторов, а также их сопровождение и помощь в получении господдержки. «Организация будет максимально открытой для бизнеса. Мы постараемся всё сделать на высоком российском уровне и стать лучшими в этом деле, а не как все», — заявил министр.

Консультационную поддержку также будут оказывать на инвестиционном портале (www.investinperm.ru). Сервис дополнят интересным функционалом, чтобы бизнесу хотелось регистрироваться и получать услуги в электронной форме. В частности, там разместят фотографии и описание инвестиционных площадок, отраслевые предложения, наглядные алгоритмы действий инвестора, актуальные документы для изучения и прямые телефоны ответственных лиц. Кроме этого, там можно будет найти информацию о регионе, его географическом положении, основных показателях и кадровом потенциале.

«В рамках модернизации инвестпортала мы будем общаться с каждым муниципальным образованием и выявлять его сильные и слабые стороны. Потом эта информация будет в структурированном и интерактивном виде размещена на нашем сайте, включая свободные земельные участки, подготовленные для реализации тех или иных проектов. Мы постараемся сделать определённый фильтр, который путём поиска и заданием дополнительных параметров того или иного инвестпроекта станет автоматически подбирать участки на территории Пермского края», — пояснил Максим Колесников.

Во время режима вопросов депутат Роман Водянов заявил, что предприниматели часто называют Пермский край «серым пятном» для инвесторов. «Может быть, инвестор в первую очередь опирается на налоговую политику региона?», — предположил депутат. Однако министр заверил, что инвесторы рассуждают намного проще.

«Они задают два вопроса. Можно ли долететь до вас напрямую? И можно ли у вас остановиться в гостинице с международным брендом? Они это сразу же смотрят и на основе этого определяют уровень развития экономике в крае. Поэтому губернатор поставил задачу развивать именно эти направления», — пояснил глава минэкономразвития.

Депутат Олег Постников, в свою очередь, отметил, что привлекательность региона начинается с аэропорта, в который уже вложили много денег:

«Когда прилетаешь в Пермь, и пилоты авиакомпании говорят «Уважаемые господа, мы прилетели в Пермь. Вам придется подождать полчаса, потому что нет транспорта», а потом, когда выходишь, тебя встречают хмурые и серые лица, — это не очень хорошо».

На это Максим Колесников сообщил, что такая проблема хорошо известна, и губернатор уделяет ей повышенное внимание. «Думаю, что мы совместными усилиями найдём выход из этой ситуации, и сможем сделать так, чтобы этот аэропорт начал всех радовать в кратчайшие сроки. Потому что с точки зрения функционала там всё есть», — заявил министр.