Педагоги Пермского края получат миллион рублей на приобретение жилья

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Вчера, 25 января, прикамские парламентарии проголосовали за предоставление дополнительной меры поддержки педагогам на приобретение или строительство жилья в размере 1 млн руб.

Законопроект предлагает расширить перечень территорий края, участвующих в проекте по привлечению педагогических кадров в школы региона. Наряду с сельскими территориями предлагается дополнительно включить моногорода и районы Кизеловского угольного бассейна, где также остро стоит вопрос с дефицитом педагогических кадров.

Порядок и условия предоставления такой меры поддержки будет устанавливать министерство образования Пермского края.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту дополнительного выделения средств на 2018 год не потребуется. Ежегодно приобретение и строительство жилья для педагогов в бюджете края заложены 35 млн руб.