В мэрии Перми введут институт наставничества

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Весной за молодыми чиновниками официально закрепят наставников из числа более опытных коллег, которые смогут рассчитывать на прибавку к премии.

О предстоящих нововведениях сообщает пресс-служба городской администрации. Предполагается, что советы опытных чиновников позволят ускорить профессиональное становление молодых сотрудников мэрии и привить им «навыки служебного поведения». Поясняется, что «наставничество является выполнением особо важного и сложного задания на муниципальной службе».

Проект положения о наставничестве на муниципальной службе сейчас проходит экспертизу. В обязательном наставлении, согласно документу, нуждаются чиновники и чиновницы младше 26 лет, а также сотрудники, чей трудовой договор предусматривает испытательный срок. Кроме того, наставлять планируется тех, кто впервые поступил на муниципальную службу, или перешёл на должность, требующую новых знаний и навыков.

Наставничество будет устанавливаться на срок от трех месяцев до года и может быть прекращено по заявлению наставника. Наставником может стать чиновник, работающий в структуре мэрии не менее двух лет и занимающий должность не ниже, чем лицо, нуждающееся в наставлении. Предполагается, что наставника будет выбирать курирующий руководитель неопытного чиновника, вышестоящее руководство, а также сотрудники кадровой службы мэрии. Сам потенциальный наставник не сможет выбирать себе ученика, уверяют в администрации.

«Кто за кем будет закрепляться, ещё предстоит обсудить. Понятно, что эти люди должны работать в одной структуре. Департамент финансов, например, не может курировать спорткомитет», — сообщила «Новому компаньону» пресс-секретарь мэрии Наталья Шушпанова. По её словам, институт наставничества будет введён уже этой весной.

Наставничество не будет бескорыстным. Планируется, что чиновники-наставники смогут рассчитывать на дополнительный доход за счёт прибавки к премии. При этом если неопытный чиновник совершит служебное правонарушение, ответственность за это разделит его непосредственный руководитель, а не наставник, уверяют в администрации.

«Новый компаньон»