Пассажиры задержанного в Уфе рейса прилетят в Пермь сегодня

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Напомним, вчера, 24 января, авиарейс Уфа—Пермь авиакомпании «Турухан» был задержан. На рейс зарегистрировано 63 человека, из них 2 детей. Самолёт должен был вылететь в Пермь в 8:05 часов по местному времени из Международного аэропорта Уфа. Причиной задержки рейса явилась неисправность радиооборудования планового воздушного судна ЯК-42.

По предварительным данным уфимской транспортной прокуратуры, время задержки должно было составить не менее 8 часов. За это время авиакомпания планировала предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета в Пермь.

Вылет из Уфы вчера не был осуществлен, сообщает Properm.ru. Его перенесли на 25 января.





Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться