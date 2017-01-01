Краевые законодатели рассмотрят вопрос о референдуме по возвращению прямых выборов глав

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Фото: Константин Долгановский

С предложением провести референдум выступают координатор Пермского представительства Ассоциации «Голос» Виталий Ковин и руководитель краевого отделения Партии народной свободы Михаил Касимов.

Они предлагают предоставить жителям Прикамья право самим определить механизм наделения полномочиями глав городских округов и муниципальных районов — прямым всенародным голосованием, как это было ранее, или в рамках конкурсной процедуры, как это предусмотрено сейчас. Проект закона о проведении соответствующего референдума инициативная группа сегодня, 24 января, представила на рассмотрение комитета Заксобрания по госполитике и МСУ.

Свой отзыв на законодательную инициативу предоставило Государственно-правовое управление регионального парламента. По мнению ведомства, этот вопрос уже надлежащим образом отрегулирован федеральным законодательством, а именно — Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с этим он не может быть вынесен на референдум.

В ответ на это Виталий Ковин возразил, что закон запрещает проводить референдумы только по вопросам, которые находятся в исключительном ведении субъекта и урегулированы им однозначно. Вопрос о процедуре наделения полномочиями глав МСУ находится в совместном ведении федерального и регионального законодательства. При этом конкретный механизм определяется на уровне региона. Также Виталий Ковин не согласился с утверждением, что краевые законы может принимать лишь парламент Прикамья. Сославшись на Конституцию РФ, он заявил о праве граждан напрямую принимать тот ли иной законопроект через процедуру референдума.

Рассмотрев вопрос, комитет по государственной политике и МСУ внёс в повестку завтрашнего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края постановление «О проверке вопроса, выносимого на референдум, на соответствие законодательству», поддержав позицию Государственно-правового управления.

Напомним, в июне 2017 года инициативная группа уже подавала аналогичный документ, но тогда было принято решение о его несоответствии законодательству о референдумах. В качестве замечания указывалось, что в законопроекте не был сформулирован вопрос, который планируется вынести на плебисцит. Инициативная группа пыталась оспорить постановление, но Ленинский районный суд оставил его в силе. Пермский краевой суд кассационную жалобу также не поддержал.

Авторы инициативы уверены, что депутаты Заксобрания завтра не поддержат их инициативу. Однако наряду с получением отрицательных судебных решений они считают эту процедуру необходимой для последующего обращения в Конституционный суд РФ.

Напомним, закон Пермского края №401, отменивший прямые выборы глав местного самоуправления в регионе, был принят 20 ноября 2014 года.