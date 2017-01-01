В марте в Прикамье начнёт работу «Центр организации закупок» Лев Гершанок рассказал, как министерство по госзакупкам планирует упростить работу поставщиков и заказчиков в 2018 и 2019 году

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Лев Гершанок

Фото: Константин Долгановский

В прошлом году министерство по госзакупкам приступило к стандартизации закупочных документов, сформировав каталог закупаемых региональными заказчиками товаров, работ и услуг, а также их характеристик. В той или иной степени типовая документация уже разработана в отношении 50% объёма краевых закупок. В течение года этот объём планируется довести до 80%. С октября на сайте министерства работает отдельная страница, где публикуются проекты типовой закупочной документации. При этом предприниматели могут подать по ней свои предложения.

«В 2018 году мы хотим полностью типизировать и каталогизировать товары, работы и услуги, которые закупают наши государственные заказчики. Кроме того, будут сформированы каталоги рекомендуемых цен, из которых заказчик сможет выбрать какой-то ориентир по начальным ценам. Предполагается, что мы введём отдельную категорию товаров и услуг сезонного характера, к которым будут установлены конкретные сроки контрактации. Установим конкретный перечень товаров, работ и услуг, которые будем закупать периодически, так как они постоянно востребованы в жизнеобеспечении наших учреждений и населения. Например, это закупки, связанные с медициной, транспортом и иного оборудования», — пояснил Лев Гершанок.

Также министр по госзакупкам сообщил, что сейчас аналитики ведомства формируют перечни товаров, работ и услуг, которые с целью экономии средств можно рекомендовать для совместного закупа. По словам Льва Гершанока, это связано с тем, что объёмы закупа по определённой группе товара существенно влияют на цену, которую предлагают поставщики.

Кроме этого, министерство собирается вывести из тени контракты с ценой менее 100 тыс. руб.

«Такие контракты не попадают ни в каталог, ни в реестры. Мы проанализировали опыт других регионов. В Москве заказчик может разместить в системе закупку любого объёма, после чего поставщики начинают проводить мини-аукционы и соревноваться за товар, который готов купить тот или иной заказчик. Московские коллеги предоставили нам возможность бесплатно пользоваться этим сервисом, и наши заказчики могут регистрироваться на этом ресурсе уже сейчас», — добавил министр.

Но так как московским сервисом в основном пользуются московские компании, министерство по госзакупкам планирует в течение года создать такой же сервис, но для заказчиков и поставщиков из Пермского края.

«Надеемся, что ориентировочно с июня он у нас заработает. В течение второго полугодия эту систему будут тестировать, и с 2019 года она станет обязательной для наших заказчиков. Мы рассчитываем, что это позволит вывести из тени все закупки и позволит проводить мини-торги в рамках одной системы и одного рабочего дня. Планируем, что муниципалитеты также будут пользоваться нашей системой», — пояснил Лев Гершанок.

Кроме того, с этого года начнёт работать «Центр организации закупок». По словам министра, учреждение фактически возьмёт на себя роль call-центра, в который смогут обращаться заказчики и поставщики товаров, работ и услуг по возникающим вопросам.

«Также мы предполагаем, что это учреждение будет проводить экспертизу всех начальных цен закупаемых товаров, если они выше 3 млн руб. Мы понимаем, что больше всего вопросов у правоохранительных органов и заказчиков возникают при размещении работ и услуг большой стоимости. Чтобы избежать завышения цены на начальном этапе, мы будем её проверять, выдавать экспертное заключение, после чего эта цена станет для наших заказчиков неким ориентиром. Планируется, что в течение января-февраля мы проведём все организационные мероприятия, связанные с оформлением работников, приобретением компьютеров, информационных баз, мебели, и с марта запустим работу учреждения в полном объёме».

Отметим, по данным министерства, в 2017 году для нужд госзаказчиков края было закуплено товаров, работ и услуг на 30 млрд руб. С учётом средств муниципалитетов консолидированный закупочный бюджет оставил около 55 млрд руб. Наибольший объём средств — более13 млрд руб. — был потрачен на закупки в сфере здравоохранения.