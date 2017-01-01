Пермское УФАС аннулировало торги по продаже манежа «Спартак» Антимонопольщики удовлетворили жалобу администрации Перми

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Сегодня, 24 января, пермские антимонопольщики рассмотрели жалобу мэрии. Чиновники указали, что продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не с помощью аукциона, а через конкурс. Так как конкурсная процедура позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены. По мнению чиновников мэрии, конкурсными условиями могли бы стать использование манежа по целевому назначению и интенсивность такого использования. Они считают, что это поможет отпугнуть от торгов возможных спекулянтов, сократить количество участников и снизить риск потери городом одного из ключевых спортивных объектов.

Как сообщили «Новому компаньону» в УФАС Пермского края, жалобу признали обоснованной, а торги аннулировали.

Напомним, манеж «Спартак» был передан на реализацию в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». 8 декабря конкурсный управляющий Елена Котельникова объявила повторный аукцион по продаже имущественного комплекса компании. Изначально общая начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб. В состав имущества входит легкоатлетический манеж «Спартак» (площадь 10,2 тыс. кв. м, рыночная стоимость 188,2 млн руб.) и два земельных участка (15,76 тыс. кв. м рыночной стоимостью 104,8 млн руб. и 914 кв. м рыночной стоимостью 7,9 млн руб.). Однако предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Новые торги были назначены на 25 января. За это время стоимость лота снизилась на 30 млн и составила 270 млн руб. Основным покупателем актива считается администрация Перми, которой краевые власти поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. В бюджете краевой столицы на 2018 год на покупку манежа выделено 160 млн руб., и сейчас в мэрии ждут, когда цена на манеж снизится.