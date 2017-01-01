Экс-чиновник Чусового осуждён за получение взятки в крупном размере

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Чусовской городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района Пермского края» и одновременно действующего депутата Верхнекалинского сельского поселения Чусовского района.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Судом установлено, что виновный, в период с сентября 2014 года по май 2015 года занимая указанную должность, за общее покровительство и попустительство по службе получил от генерального директора одной из подрядных организаций в качестве незаконного вознаграждения 297 тыс. руб.

Кроме того, директору во временное безвозмездное пользование была передана двухкомнатная квартира, в которой он проживал совместно со своей семьёй. За полученное чиновник обещал, что организация будет осуществлять хозяйственную деятельность, имея благоприятные условия для работы, которые выражались в лояльном отношении к оценке качества, объёмов выполненных работ по строительству учительского дома в посёлке Селянка Чусовского района Пермского края, а также за иное содействие при исполнении муниципального контракта.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил должностное лицо к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 594 тыс. руб. с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также на имущество подсудимого наложен арест.