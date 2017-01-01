В детских садах Прикамья из-за ОРВИ закрыли 26 групп

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Фото: Константин Долгановский

За период с 15 по 21 января 2018 года, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зарегистрировано 20 тыс. 938 случаев заболеваемостью ОРВИ, отмечается рост количества больных.

За прошедшую неделю на основании приказов руководителей образовательных организаций приостановлена деятельность 26 групп детских дошкольных учреждений в связи с одновременным отсутствием в группе более 20 % детей, заболевших ОРВИ. При этом в возрастных группах детей 7-14 лет и взрослых показатели заболеваемости не превышают эпидемический порог.

При этом наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Ильинском, Лысьвенском и Уинском районах, сообщает пресс-служба ведомства.