В Пермском крае подвели итоги независимой оценки учреждений здравоохранения Работа медучреждений в столице Прикамья оценена ниже, чем в крае

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 января, центр «Грани» совместно с министерством здравоохранения Прикамья и общественным советом при ведомстве подвели итоги независимой оценки учреждений здравоохранения региона. Оценка проводилась с октября до середины ноября 2017 года. Всего было проверено 252 больницы Пермского края.

Независимая оценка предполагает получение информации от потребителя медицинских услуг: комфортность условий здания, время ожидания медпомощи, компетентность персонала, доступность информация о медучреждении. Исследование не оценивало качество медицинских услуг. В общей сложности было опрошено около 3 тыс. пациентов, каждый из которых заполнял специальную анкету, в которой мог оставить комментарии по поводу работы медучреждения. В ходе оценки была также исследована информация, которую размещает медицинская организация на своих сайтах и стендах.

Директор центра «Грани» Светлана Маковецкая отметила, что с помощью такой проверки деятельности медучреждений выявляется мнение «молчащего большинства» — тех, кто столкнулся с реальными проблемами в стенах больниц. Независимое исследование направлено на оценку среды, в которой реализуется конкретная услуга. Такая оценка проводилась отдельно для стационаров и поликлиник. По сравнению с последней независимой проверкой медучреждений в 2014 году, отмечает Светлана Маковецкая, в больницах Прикамья произошли улучшения.

«Качество отношения людей к рекомендованному лечению зависит от доверия к поликлинике. Всякий раз, когда мы предъявляем неблагополучие к медицинской сфере, мы должны понимать, что тем самым разрушаем тонкий социальный капитал — доверие врачу и больнице», — добавила Светлана Маковецкая.

Так, в среднем доля потребителей услуг, удовлетворённых условиями пребывания в медицинской организации, составляет почти 80%. По стационарам — 84%, по поликлиникам — 76%. Удовлетворённость оказанными услугами в среднем по всей выборке оказалась на уровне 90,8%, в отношении стационаров — 96%, в отношении поликлиник — 86%.

Положительно оценивают компетентность медицинских работников медицинских стационаров 93,2% потребителей, поликлиник — 87,5%. Тот же разрыв зафиксирован в оценке доброжелательности и вежливости персонала: стационаров — 96,9%, в отношении поликлиник — 91,1%, в среднем — 93,8%.

«Мы видим, что сейчас амбулаторно-поликлиническая сеть несколько уступает стационарам в части удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской помощью, хотя большая часть медицинской помощи оказывается именно в поликлиниках. На 100 человек населения приходится около 20 госпитализаций и около 1000 обращений в поликлинику. По поручению губернатора к 2020 году мы должны полностью привести в порядок амбулаторное звено — отремонтировать здания поликлиник, решить проблемы с укомплектованностью кадрами и разрывом зарплат между врачами стационаров и поликлиник, а также построить ФАПы там, где это необходимо», — сказал министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

Основными результатами независимой оценки деятельности медицинских учреждений стали рейтинги медицинских организаций и рекомендации для каждого учреждения по повышению качества оказания медицинской помощи.

По итогам оценки ряд учреждений демонстрируют высокую положительную динамику по изменению качества обслуживания, например, поликлиники Большесосновской и Косинской ЦРБ, поликлиника при городской больнице Лысьвы, Кунгурская стоматологическая поликлиника, Губахинская стоматологическая поликлиника. Среди стационаров наилучшую динамику в рейтинге показали МСЧ №9 им. М.А. Тверье, Перинатальный центр Соликамска и Полазненская районная больница.

В амбулаторно-поликлиническом звене в число аутсайдеров вошли поликлиники Гайнской ЦРБ и Горнозаводской районной больницы, городская поликлиника №13, поликлиника при Детской городской больнице в Березниках и Пермский краевой онкологический диспансер. Ухудшение позиций в рейтинге также показали стационары городской больницы им. Вагнера, Октябрьской ЦРБ, Оханской ЦРБ и Частинской ЦРБ.