В Перми пострадавших четвероклассников начали выписывать из больницы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 января, в Краевой детской клинической больнице планируется выписать двоих учащихся четвёртого класса и ещё троих перевести на дневной стационар.

Как сообщает Министерство здравоохранения Прикамья, в круглосуточном стационаре пока остаются двое ребят. Один ребёнок находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Девятого четвероклассника направили на амбулаторное лечение ещё 19 января.

Учителя школы № 127 Наталию Шагулову ранее в состоянии средней тяжести с положительной динамикой перевели из реанимации в отделение. Два подростка также находятся в городской больнице в стабильном состоянии.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их переведут в СИЗО.

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