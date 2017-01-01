На «Управляем вместе» появились разделы о капремонте и газификации Жители Прикамья теперь смогут ознакомиться с программами капремонта и газификации на портале Управляем вместе»

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В разделе «Капитальный ремонт МКД» размещена актуальная программа капитального ремонта многоквартирных домов до 2020 года. В разделе доступна информация по более чем 4,4 тыс. многоквартирных домов: адрес с подробным описанием этажности, материала стен, количества подъездов и проживающих жителей, а также перечня ремонтных работ, которые должны быть выполнены в указанный срок. Поиск осуществляется через раскрывающийся список по муниципальным образованиям, по интерактивной карте или через запрос интересующего адреса.

В категории «Газификация» жители Пермского края могут ознакомиться с программой строительства и реконструкции газопроводов в 2017-2020 годах. Всего на сайте доступна информация по 119 объектам газификации. Описание объектов включает в себя протяженность газопровода, количество перспективных потребителей, финансирование и срок выполнения работ.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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