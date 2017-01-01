Пермские нефтяники помогают выпускникам определиться с выбором профессии

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Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало участником XX специализированной выставки-форума «Образование и карьера-2018». С 18 по 21 января в рамках профориентационных мероприятий о преимуществах работы в нефтяной отрасли узнали 40 тыс. старшеклассников со всего Прикамья.

Главная цель мероприятия — помочь выпускникам определиться с профессией, познакомить с профильными учебными заведениями и предприятиями, которые заинтересованы в привлечении молодых кадров. Посетители выставки — старшеклассники со всего Пермского края. Ребята побывали на образовательном форуме, получили консультации специалистов, что поможет им определиться с выбором дальнейшего профессионального пути.

Традиционно стенды с информацией о работе в рядах нефтяников Прикамья — в числе самых популярных. Уже пятый год специалисты из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» рассказывают молодёжи о настоящем и будущем отрасли в регионе. Только в 2017 году на работу в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принято 70 молодых специалистов. Это выпускники ведущих образовательных учреждений региона, с которыми выстроена профориентационная работа.

«Коллектив «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — это 4,5 тыс. работников, и почти половина из них — молодёжь. Мы делаем ставку на преемственность — это большой задел на будущее. Тем, кто вливается в наши ряды сегодня, развивать нефтяную отрасль в регионе в ближайшие годы», — сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

Помимо пермской выставки, цикл профориентационных встреч начался в 40 подшефных школах в районах деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Кроме этого в течении года пройдут экскурсии на производственные объекты и в музей Пермской нефти, классные часы, интерактивные, интеллектуальные игры и другие мероприятия. Только за 2017 год специалисты предприятия встретились с более чем 4 тыс. школьников.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»











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