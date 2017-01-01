В выходные в Перми температура воздуха не опустится ниже 18°

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В выходные, 20 и 21 января, температура воздуха в Перми не опустится ниже -13...-18°, сообщает Gismeteo.

20 января ожидается ясная погода. Скорость ветра — 3-7 м/c. В ночь с субботы на воскресение столбик термометра опустится до -17°. Без осадков. Давление — 764-765 мм рт. ст.

21 января малооблачно, ветер достигнет 9м/с.

В понедельник, 22 января, порывы ветра достигнут 16 м/с. На следующей неделе максимальное потепление ожидается в четверг, 25 января. Температура воздуха будет равна -12...-13°.

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