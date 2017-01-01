В Перми пройдёт благотворительный театральный марафон

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4 февраля, в рамках театрального марафона, посвященного всемирному дню борьбы с раком, в Пермском академическом Театре-Театре состоится показ спектакля студии творческого развития детей «Оперение» «Чайка внутри нас».

Спектакль создан по мотивам произведения Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» средней группой студии. Дети попытались осмыслить, определить и осознать приоритеты, расставить акценты и выделить главное, ради чего стоит жить.

Отметим, что в театральном марафоне примут участие шесть городов-членов межрегиональной ассоциации «Оперение». Все средства, собранные в течение мероприятия, будут направлены на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

В Перми марафон проходит при поддержке Межрегиональной ассоциации студий творческого развития детей и молодежи, АНО «Центр творческого развития», предметно-языковой школы «Дуплекс», школы с углублённым изучением иностранных языков № 22 и Министерства культуры Пермского края.

Спектакль «Чайка внутри нас» начнётся 4 февраля в 13.00 на большой сцене Академического Театра-Театра.

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