«Единая Россия» запускает проект «Идеи, преображающие города»
Данные проекты функционируют в 20 субъектах страны и приносят результаты в форме разработанных решений, начиная от дизайна малых архитектурных форм и заканчивая общественными пространствами крупных городов.
Конкурс «Идеи, преображающие города» позволит создать «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий. Готовые проекты будут использованы при проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий в муниципальных образованиях Пермского края в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Улица детства» (возраст от 12-17 лет), «Городские реновации» (от 17-25 лет), профессиональные сообщества (от 25 лет).
От молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет будут ждать идеи по преображению дворов и общественных мест на территории Пермского края. Сбор заявок продлится до 15 февраля 2018 года. После подведения итогов ребят поощрят поездкой в Анапу в детский лагерь.
От участников конкурса по группам «от 17 до 25 лет» и «от 25 лет и старше» будут ждать проекты благоустройства дворов и общественных территорий на примере конкретных объектов, расположенных в городах Прикамья. Сбор заявок продлится до 9 марта.
Победители во второй возрастной категории получают возможность пройти практику в дизайнерских и архитектурных бюро. Победитель в третьей возрастной категории награждается поездкой в Казань для ознакомления с лучшими российскими практиками благоустройства территорий.
1 февраля всех зарегистрированных участников ожидает торжественное открытие конкурса и мастер-классы на площадке пермской школы «Мастерград».
Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае
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