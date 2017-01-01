«Единая Россия» запускает проект «Идеи, преображающие города»

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Данные проекты функционируют в 20 субъектах страны и приносят результаты в форме разработанных решений, начиная от дизайна малых архитектурных форм и заканчивая общественными пространствами крупных городов.

Конкурс «Идеи, преображающие города» позволит создать «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий. Готовые проекты будут использованы при проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий в муниципальных образованиях Пермского края в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Улица детства» (возраст от 12-17 лет), «Городские реновации» (от 17-25 лет), профессиональные сообщества (от 25 лет).

От молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет будут ждать идеи по преображению дворов и общественных мест на территории Пермского края. Сбор заявок продлится до 15 февраля 2018 года. После подведения итогов ребят поощрят поездкой в Анапу в детский лагерь.

От участников конкурса по группам «от 17 до 25 лет» и «от 25 лет и старше» будут ждать проекты благоустройства дворов и общественных территорий на примере конкретных объектов, расположенных в городах Прикамья. Сбор заявок продлится до 9 марта.

Победители во второй возрастной категории получают возможность пройти практику в дизайнерских и архитектурных бюро. Победитель в третьей возрастной категории награждается поездкой в Казань для ознакомления с лучшими российскими практиками благоустройства территорий.

1 февраля всех зарегистрированных участников ожидает торжественное открытие конкурса и мастер-классы на площадке пермской школы «Мастерград».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае







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